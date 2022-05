Prindërit e kanë shitur 13 vjeçaren, me muaj ka qenë e përdhunuar nga një shtetas belg!

Ministria e Punëve të Brendshme dhe Prokuroria njoftojnë se kanë zbuluar rast ku është kryer vepër penale “tregti me fëmijë” . Në këtë rast janë përfshirë tre persona, njëri shtetas i Belgjikës.

Sipas autoriteteve, shtetasi belg L.D.S. në periudhën kohore prej shkurtit deri në maj të vitit 2022, me qëllim që të mundësojë akte seksuale me fëmijë ose forma të tjera të shfrytëzimit seksual në Belgjikë ka planifikuar dhe me personat E.A. dhe F.B. prindër të fëmijës marrëveshje për martesë të detyruar ndërmjet tij dhe vajzës së tyre të mitur gjegjësisht fëmijë që ende nuk i ka mbushur 14 vjet.

“Për shkak të realizimit të qëllimit të tij që ta dërgojë fëmijën në Belgjikë, L.D.S. në shumë raste ka qëndruar në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Me qëllim që të sigurohen dokumente personale për udhëtimin e fëmijës, L.D.S. prindërve të fëmijës iu ka dhënë rreth 2.500 euro dhe në disa raste përmes transferimit të shpejtë të parave nga Belgjika personit E.A. i ka dërguar para në vlera të ndryshme”, sqarojnë nga MPB.

Në bazë të urdhrave të dhëna gjyqësore nga Gjykata Themelore Penale në Shkup, më 16.05.2022, është bërë kontroll në shtëpinë dhe hapësirat e tjera ku përkohësisht qëndronte E.A. dhe F.B. në Strugë, prej ku janë siguruar prova materiale për veprën e kryer penale, përderisa në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit është bërë kontroll ndaj personit L.D.S. pas çka tre personat janë privuar nga liria.

Në ditën e njëjtë Njësiti Kombëtar për Çrrënjosjen e Trafikimit të Emigrantëve dhe Tregtisë me Njerëz në PTHP për NKOK ngriti kallëzim penal kundër L.D.S. (38) nga Belgjika dhe E.A. (33) dhe F.B. (34) nga Shkupi, ndërsa me qëndrim të përkohshëm në Strugë, për vepër penale “tregti me njerëz”.

Me propozim të prokurorit publik, Gjykatësi i procedurës paraprake pranë Gjykatës Themelore Penale në Shkup sot me vendim të tre të dyshuarve iu përcaktoi masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej 30 ditëve.

Për veprat penale për të cilat akuzohen prindërit janë përcaktuar dënime të larta me burg në kohëzgjatje prej të paktën dhjetë gjegjësisht 14 vjet për shtetasin belg.