Princi saudit i kurorës: “Aleanca e Mbrojtjes e Mekës” me Turqinë dhe Pakistanin synon të forcojë stabilitetin rajonal

Princi saudit i kurorës: “Aleanca e Mbrojtjes e Mekës” me Turqinë dhe Pakistanin synon të forcojë stabilitetin rajonal

Princi i Kurorës i Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, tha të mërkurën se “Aleanca e Mbrojtjes e Mekës” me Turqinë dhe Pakistanin synon të forcojë stabilitetin rajonal dhe ta mbrojë rajonin nga tensionet dhe konfliktet, raporton Anadolu.

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Ai i bëri komentet gjatë mbajtjes së fjalimit vjetor mbretëror në emër të Mbretit Salman bin Abdulaziz, me rastin e hapjes së vitit të tretë të sesionit të nëntë të Këshillit Shura të Arabisë Saudite.

“Për të forcuar stabilitetin rajonal, për ta mbrojtur atë nga pasojat e tensioneve dhe konflikteve dhe për të koordinuar përpjekjet, u krijua Aleanca e Mbrojtjes e Mekës mes mbretërisë, Turqisë dhe Pakistanit”, tha princi i kurorës.

Ai tha se sulmet që synojnë vendet e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit tregojnë se siguria dhe stabiliteti i Gjirit janë “të pandashme”.

Ai tha se Arabia Saudite po punon me vendet e tjera anëtare të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit për t’i mbrojtur ato.

Princi i kurorës tha se mbretëria po bën çdo përpjekje të mundshme për të ulur tensionet, pa cenuar sigurinë e saj.

“Ne nuk do të hezitojmë të përgjigjemi me vendosmëri ndaj çdo kërcënimi apo sulmi që synon cenimin e sigurisë sonë”, tha ai.

Mohammed bin Salman tha gjithashtu se krijimi i një “koalicioni detar mbrojtës shumëkombësh” synon forcimin e sigurisë detare dhe mbrojtjen e interesave të përbashkëta në rrugët ujore ndërkombëtare.

Ai kundërshtoi përdorimin e rrugëve ujore ndërkombëtare si mjet për presion politik apo ekonomik.

Princi i kurorës paralajmëroi gjithashtu se “bota sot po përballet me një krizë energjetike të hapur ndaj të gjitha mundësive”.

Ai dënoi gjithashtu “sulmet brutale” të Izraelit ndaj palestinezëve në Rripin e Gazës dhe “shkeljet e përsëritura” ndaj Xhamisë Al-Aksa.

Ai i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar dhe Bordit të Paqes që të luajnë rolin e tyre në arritjen e një zgjidhjeje politike të qëndrueshme për Palestinën.

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