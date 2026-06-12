Princesha tajlandeze Bajrakitiyabha vdes pas më shumë se tre vitesh në koma
Princesha e Tajlandës Bajrakitiyabha, e cila kishte qenë në koma për më shumë se tre vjet, ka vdekur, njoftoi familja mbretërore. Ajo ishte 47 vjeç.
Ajo u rrëzua në dhjetor 2022 ndërsa bënte ushtrime për qentë e saj. Mjekët ia atribuan këtë një rrahjeje të zemrës shumë të çrregullt, të shkaktuar nga një infeksion me mikoplazmë në zemrën e saj.
Me vdekjen e saj, familja mbretërore tajlandeze ka humbur anëtaren e saj më të shquar dhe dikë që mund të ketë luajtur një rol kyç në një trashëgimi ende të paqartë.
Ajo ishte më e madhja nga shtatë fëmijët e Mbretit Vajiralongkorn, e lindur më 7 dhjetor 1978 nga gruaja e tij e parë dhe kushërira, Princesha Soamsawali.
“Ekipi mjekësor ofroi kujdesin më të afërt dhe më intensiv të mundshëm, por gjendja e saj vazhdoi të përkeqësohej në mënyrë progresive”, tha pallati në një deklaratë të premten në mëngjes, duke shtuar se ajo ndërroi jetë në orën 19:48 sipas orës lokale një ditë më parë në Spitalin Chulalongkorn.
Ajo u trajnua si avokate, duke marrë dy diploma pasuniversitare nga Universiteti Cornell në SHBA. Ajo punoi për një kohë të shkurtër në misionin tajlandez në Kombet e Bashkuara në Nju Jork, përpara se të kthehej në Tajlandë për të punuar në zyrat e Prokurorit të Përgjithshëm në Bangkok dhe gjetkë në vend.
Nga viti 2012 deri në vitin 2014 ajo ishte ambasadore e Tajlandës në Austri, ku ndërtoi një marrëdhënie me Zyrën e OKB-së për Drogën dhe Krimin (UNODC).
Ajo filloi të fliste hapur për nevojën e reformës penale, me një fokus të veçantë te gratë vulnerabël që përfundojnë në burg, Tailanda ka një nga numrat më të lartë të të burgosurave femra në botë.
Pasi u kthye në Tajlandë, ajo u bë Ambasadorja e UNODC-së për Sundimin e Ligjit në Azinë Juglindore dhe vazhdoi të mbështeste reformën e sistemit të drejtësisë penale të Tajlandës, në të cilin shpesh jepen dënime të rënda për njerëzit e dënuar për akuza relativisht të lehta për posedim droge.
Në vitin 2021, babai i saj e bëri shefe të shtabit në truprojën e tij private, duke i dhënë gradën e gjenerales.
Princesha Bajrakitiyabha ishte gjithashtu një entuziaste e fitnesit që shpesh merrte pjesë në vrapime në distanca të gjata.
Aftësitë e saj dhe besimi që i ati dukej se kishte tek ajo, e bënë atë një temë të pashmangshme spekulimesh rreth trashëgimisë mbretërore.
Mbreti Vajiralongkorn, i cili është 73 vjeç, ende nuk ka emëruar një trashëgimtar. Zakoni tajlandez dikton që trashëgimtari duhet të jetë mashkull, por një ndryshim kushtetues i vitit 1974 lejon që një femër të marrë fronin.
Mbreti ka pesë djem, por katër prej tyre nga martesa e tij e dytë u mohuan në vitin 1996 dhe që atëherë kanë jetuar me nënën e tyre në SHBA. Djali i tij i pestë, Dipangkorn, nga gruaja e tij e tretë, është trashëgimtari i supozuar, megjithëse janë ngritur pikëpyetje në lidhje me aftësinë e tij për të kryer rolin e monarkut, në një vend ku institucioni mbretëror ka kaq shumë ndikim.
Për shumë mbretërorë tajlandezë, Princesha Bajrakitiyabha dukej figura më premtuese për të pasuar të atin, qoftë si mbretëreshë ose si regjente për të ndihmuar Princin Dipangkorn.
Vdekja e saj e lë pa përgjigje çështjen e trashëgimisë në Tajlandë, dhe ashpërsia e ligjit të vendit për të drejtat e njeriut përjashton çdo diskutim publik mbi të.