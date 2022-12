Primaret e PD, Berisha: Garë fisnike, jemi forca më e fuqishme e vendit

Kryetari i PD, Sali Berisha, doli në një deklaratë për mediat mbrëmjen e së dielës pas përfundimit të primareve në këtë parti dhe rezultateve të para, ku janë përcaktuar kandidatët me të cilët do të garojë në zgjedhjet lokale të 14 majit.

Berisha u shpreh se primaret ishin një garë fisnike, e pashembullt më parë. “Erdha të falënderoj me shumë përzemërsi ata dhjetëra-mijëra anëtarë dhe simpatizantë të PD që votuan në të katër anët e vendit për kandidatët për kryetar bashkie. Një falënderim të veçantë kam për të gjithë ata që morën pjesë në këtë garë, e fisnikëruan atë, e pashembullt e paparë ndonjëherë, mbi 20 burra e gra, prurje të larmishme, të ndryshme, por që me angazhimin e tyre e bënë garën më kuptimplotë, më të fisme, më të pashembullt në historinë e vendit. Falenderoj shumë të gjitha strukturat e PD, të gjitha degët, që u angazhuan në administrimin e këtij procesi. Falenderoj komisionin e operacioneve zgjedhore, i cili ka përballur një vëllim pune të jashtëzakonshëm gjatë këtyre ditëve”.

Më tej, ai tha se PD është forca më e fuqishme aktualisht në vend. “Dua të theksoj se sot ishte hera e pestë, që nga 18 dhjetori i vitit 2021, që anëtarët e PD folën, vendosën dhe firmosën me votën e tyre. Nuk besoj të ketë një forcë tjetër politike gjëkundi, që në një hark kohorë në më pak se 12 muaj të ketë ushtruar me të gjithë anëtarësinë e saj 5 herë votën e tyre. Kam bindjen se çdo anëtar i PD, simpatizantët e saj, ndjehen më të lirë, më dinjitozë, më të motivuar se kurrë, në idealet e tyre demokratike. Kjo forcë politike përmbysi procedurën e përfaqësimit dhe të zgjedhjes së drejtuesve partiakë, qeveritarë vendorë, të saj. PD është sot forca më e fuqishme e vendit”, tha Berisha.

Kandidatet e PD për kryetar bashkie

1. Tepelena Baftjar Imeri

2.Gjirokastër Dorjan Lani

3.Poliçan Behar Xhaferraj

4.Skrapar Eugen Mustafallari

5. Vau Dejës Zef Hila

6. Selenicë Leonard Rakipaj

7.Dimal Gentjan Meçe

8. Roskovec Nerdit Hazizaj

9.Kolonjë Ethem Lumani

10.Shkoder Bardh Spahia

11.Patos Sofie Alushaj

12.Berat Zija Ismaili

13.Mallakaster Resmi Shanaj

14.Memaliaj Albert Malaj

15.Shijak Rezart Tushaj

16.Pogradec Zini Tollozhina

17.Libohovë Adil Xhelili

18.Lushnje Edurat Sharkaj

19.Devoll Elvis Hajdërlli

20.Kurbin Behar Haxhiu

21. Divjakë Aurel Malko

24.Vorë Indrit Hoxha

25.Korçë Ledina Alolli

26.Vlorë Hysni Sharra

27.Durrës Igli Cara

28.Peqin Mustafa Pashja

/A2cnn/