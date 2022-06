‘Presim një tjetër jo’, Rama diskutim me Vuçiç dhe Kovaçevskin për samitin e BE

Kryeministri Edi Rama bëri me dije se ka komunikuar me presidentin serb, Aleksandër Vuçiç dhe homologun maqedonas, Dimitar Kovaçevski në lidhje me samitin e ardhshëm të Bashkimit Europian, që do të zhvillohet më 23 qershor në Bruksel.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama u shpreh se nga ky samit pret një tjetër përgjigje negative, sa i takon çeljes së negociatave me BE-në.

Kjo sipas kreut të qeverisë, për shkak të vetos së Bullgarisë ndaj Maqedonisë së Veriut, për të cilën ende BE-ja nuk po gjen dot një zgjidhje.

“Ne diskutuam gjatë sot me liderët e Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut për Samitin e ardhshëm të BE-së. Duket se një tjetër “Jo, më fal!” do të jetë ajo që do të dëgjojmë në fund! I gjithë Unioni i rrëmbyer nga Bullgaria, nuk është një spektakël i mirë për t’u parë! Çfarë duhet bërë atje?!”, shkruan Rama në Twitter.

Konferenca e nivelit të lartë me Ballkanin Perëndimor do të mbahet një ditë para sesionit të Këshillit të BE-së 23-24 qershor që pritet të vendosë për integrimin e vendeve të rajonit.

Shqipëria dhe RMV presin hapjen e negociatave, gjë e cila kërkon heqjen e vetos nga Bullgaria, kurse Kosova pres liberalizimin e vizave. /Euronews/

We discussed today at length with Serbia's and North Macedonia's leaders about the upcoming EU Summit. It seems that another "No,sorry!" is gonna be what we will hear at the end! The whole Union kidnapped by Bulgaria it is not a good spectacle to watch! What to do there?!

— Edi Rama (@ediramaal) June 21, 2022