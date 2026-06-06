Presidentja sllovene ngre flamurin palestinez në Pallatin Presidencial në shenjë solidariteti
Presidentja sllovene Natasa Pirc Musar vendosi të ngrejë flamurin palestinez në PallatIN Presidencial në kryeqytet, në një veprim që synon të mbështesë kauzën palestineze.
Ky veprim vjen pasi flamuri u hoq nga selia e qeverisë pas marrjes së pushtetit nga kryeministri konservator Janez JanSa pas zgjedhjeve të 22 marsit.
Musar tha se flamuri do të qëndrojë i valëvitur për një javë përpara se të zhvendoset brenda për t’u shfaqur për vizitorët.
Ajo tha se ky veprim mbart rëndësi politike dhe morale në mbështetje të kauzës palestineze dhe të drejtës ndërkombëtare, duke shtuar se flamuri palestinez ka filluar të simbolizojë, përveç rëndësisë së ti
Presidentja sllovene vuri në dukje vuajtjet e vazhdueshme të palestinezëve në Rripin e Gazës dhe në Bregun Perëndimor, duke theksuar se dhuna kundër palestinezëve nuk ka pushuar dhe se banorët atje nuk jetojnë në kushte që garantojnë dinjitetin njerëzor.
Ajo tha se ngritja e flamurit është një shprehje solidariteti me të drejtat legjitime të popullit palestinez.