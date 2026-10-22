Presidentja Shiroka Pula kthen në Kuvend për rishqyrtim ligjin për Dhomat e Specializuara

Presidentja Shiroka Pula kthen në Kuvend për rishqyrtim ligjin për Dhomat e Specializuara

Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka vendosur ta kthejë në Kuvend për rishqyrtim Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar, transmeton Anadolu.

MARKETING

Shik.mk

Sipas arsyetimit të vendimit, raportojnë mediat lokale, presidentja ka pranuar gjatë ditës së sotme propozimin zyrtar të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), si sponsorizues i ligjit, për t’i dhënë Kuvendit mundësinë që ta rishqyrtojë atë.

Rishqyrtimi pritet të përqendrohet veçanërisht në dispozitat që lidhen me juridiksionin dhe mandatin e Dhomave të Specializuara, si dhe në garantimin e plotë të të drejtave kushtetuese të personave që po gjykohen pranë këtyre Dhomave.

Në arsyetimin e vendimit, presidentja Shiroka Pula ka theksuar sakrificën, angazhimin dhe kontributin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) dhe të krerëve të saj në luftën për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.

Ajo ka rikujtuar gjithashtu mbështetjen e saj për Deklaratën e Kuvendit të Kosovës të 28 shtatorit 2026, lidhur me aktgjykimin e Dhomave të Specializuara në Hagë ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.

MARKETING

Të ngjajshme

BE-ja dhe Vietnami bien dakord të thellojnë bashkëpunimin në tregti dhe mineralet kritike

BE-ja dhe Vietnami bien dakord të thellojnë bashkëpunimin në tregti dhe mineralet kritike

Turqia dhe Kanadaja nisin partneritet strategjik për të thelluar lidhjet tregtare, energjetike dhe të mbrojtjes

Turqia dhe Kanadaja nisin partneritet strategjik për të thelluar lidhjet tregtare, energjetike dhe të mbrojtjes

Pushtuesit izraelitë u vënë zjarrin ullinjve, ndërsa ushtria dëbon fermerët palestinezë në Bregun Perëndimor të pushtuar

Pushtuesit izraelitë u vënë zjarrin ullinjve, ndërsa ushtria dëbon fermerët palestinezë në Bregun Perëndimor të pushtuar

Trump akuzon Iranin se po rrit çmimet e naftës para zgjedhjeve të mesmandatit

Trump akuzon Iranin se po rrit çmimet e naftës para zgjedhjeve të mesmandatit

Kryeministri armen: Marrëveshja e paqes me Azerbajxhanin mund të nënshkruhet në vitet 2027-2028

Kryeministri armen: Marrëveshja e paqes me Azerbajxhanin mund të nënshkruhet në vitet 2027-2028

Institucioni i Avokatit të Popullit në krizë financiare, Selami: Kemi probleme edhe me pagesën e qirasë

Institucioni i Avokatit të Popullit në krizë financiare, Selami: Kemi probleme edhe me pagesën e qirasë