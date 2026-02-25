Presidentja meksikane foli me Trumpin pas operacionit kundër kartelit të drogës
Presidentja e Meksikës, Claudia Sheinbaum, ka bërë të ditur se ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun e saj amerikan, Donald Trump, pas operacionit kundër kartelit të drogës, transmeton Anadolu.
Sheinbaum u tha gazetarëve se telefonata u zhvillua të hënën, një ditë pas operacionit ushtarak që rezultoi me vdekjen e liderit të Kartelit të Gjeneratës së Re Jalisco (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, i njohur edhe si “El Mencho”.
“Ishte një telefonatë 8-minutëshe për të më pyetur çfarë po ndodh në Meksikë, si janë gjërat. Ishte një telefonatë e shkurtër për të parë si janë gjërat në Meksikë”, tha ajo.
Shtëpia e Bardhë konfirmoi të dielën se SHBA-ja i ofroi mbështetje me inteligjencë qeverisë meksikane gjatë operacionit të madh.