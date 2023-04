Presidentja e Tajvanit ndalon në SHBA, Kina kërcënon me hakmarrje

Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, Kevin McCarthy dhe Presidentja e Tajvanit, Tsai Ing-wen, u takuan të mërkurën në Kaliforni, ku diskutuan për thellimin e bashkëpunimit midis dy vendeve. Takimi vjen mes kërcënimeve për hakmarrje të Pekinit. Autoritetet kineze thanë se Shtetet e Bashkuara janë në një “rrugë të gabuar dhe të rrezikshme”.

Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve, Kevin McCarthy, së bashku me disa ligjvënës të tjerë, pritën në Bibliotekën Presidenciale Ronald Reagan në Kaliforni, presidenten e Tajvanit Tsai Ing-wen. Në këtë tubim, zoti McCarthy premtoi se së bashku me Tajvanin do të punojnë për liri ekonomike, demokraci, qëndrueshmëri dhe paqe në Azi.