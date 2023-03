Presidentja e Tajvanit mbërrin në SHBA, Kina paralajmëron për “konfrontim serioz”

Presidentja e Tajvanit Tsai Ing-wen ka mbërritur në Nju Jork, ku do të ketë një ndalesë të shkurtër për të vazhduar më pas në vizitën e saj në Amerikën Qendrore.

Presidentja Tsai do të fluturojë për në Guatemalë dhe Belize këtë javë, në një vizitë për të mbështetur aleancat në Amerikën Qendrore, përpara se të kthehet përmes Los Anxhelosit, ku mund të zhvillohet një takim me kryetarin e Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA Kevin McCarthy.

Kina ka dënuar çdo takim të tillë dhe thotë se nëse vazhdon, mund të çojë në një “konfrontim serioz”. Në përgjigje, SHBA-të kanë thënë se Pekini nuk duhet të “reagojë tepër” ndaj udhëtimit të presidentes Tsai.

SHBA shpreson të shohë një “transit normal dhe pa ngjarje”, tha zëdhënësi i Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, John Kirby, duke vënë në dukje se ky është kalimi i shtatë i zonjës Tsai nëpër SHBA gjatë kohës së saj si udhëheqëse e Tajvanit.

“Kjo është një dukuri e zakonshme. Presidentët e tjerë të Tajvanit kanë kaluar transit në Shtetet e Bashkuara. Asgjë e pazakontë për këtë,” tha ai në një konferencë për shtyp.

Kina e ka dënuar ashpër vizitën, duke akuzuar se ajo shkel parimin “Një Kinë” , ku Pekini këmbëngul se Tajvani është një pjesë e patjetërsueshme e territorit të saj për t’u ribashkuar një ditë.

“Ne e kundërshtojmë me vendosmëri këtë dhe patjetër do të marrim masa për të luftuar me vendosmëri,” tha Zhu Fenglian, një zëdhënës i Zyrës së Çështjeve të Tajvanit.

Tajvani e konsideron veten një shtet sovran, ndërsa Kina e sheh atë si një provincë të shkëputur që do të ribashkohet me kontinentin.