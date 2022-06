Presidentja e Komisionit Evropian: Do ta rindërtojmë Ukrainën

Presidentja e Komisionit të Bashkimit Evropian (BE), Ursula von der Leyen, tha se Ukraina, e cila aktualisht po lufton kundër Rusisë, do të rindërtohet dhe se janë të detyruar ta bëjnë një gjë të tillë, raporton Anadolu Agency (AA).

Von der Leyen, i cili erdhi në Romë për një sërë takimesh, mori pjesë në një aktivitet në Muzeun e Artit Modern Maxxi.

“Ne do të kemi një takim me kryetarin e Mariupolit dhe arkitektët ukrainas. Do ta rindërtojmë Ukrainën. Duhet ta bëjmë këtë dhe do ta bëjmë sepse është detyrimi ynë moral”, u shpreh shefja e Komisionit.