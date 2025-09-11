Presidentit izraelit Herzog i dërgohet një pako e dyshimtë në Londër

Presidentit izraelit Herzog i dërgohet një pako e dyshimtë në Londër

Një pako e dyshimtë i është dërguar në Londër presidentit Izraelit Isaac Herzog, i cili po viziton Mbretërinë e Bashkuar, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë me shkrim nga presidenca izraelite thuhet se një pako e dyshimtë iu dërgua Herzogut në Londër, ku ai ndodhet për vizitë.

Pakoja e dërguar në emër të Herzogut, thuhet se po ekzaminohet nga policia britanike dhe forcat izraelite të sigurisë.

Në deklaratë nuk jepen detaje të tilla se në cilin vend u dërgua pakoja e dyshimtë në emër të presidentit izraelit Herzog.

MARKETING

Të ngjajshme

Bajram Rexhepi nga AKI prezanton platformën online: Bashkë për Tetovën

Bajram Rexhepi nga AKI prezanton platformën online: Bashkë për Tetovën

Zv/kryeministri Mexhiti takohet me ambasadoren e SHBA-së, Angela Ageler

Zv/kryeministri Mexhiti takohet me ambasadoren e SHBA-së, Angela Ageler

Mucunski takon ambasadorin turk në Shkup, rifairmojnë marrëdhëniet midis vendeve

Mucunski takon ambasadorin turk në Shkup, rifairmojnë marrëdhëniet midis vendeve

Mickoski: Me Fetain komunikojë në anglisht, po tenton ta mësoj gjuhën maqedonase!

Mickoski: Me Fetain komunikojë në anglisht, po tenton ta mësoj gjuhën maqedonase!

BDI: Kapja e qeverisë nga “Bota serbe” rrezikon shtetësinë dhe të ardhmen euroatlantike të vendit

BDI: Kapja e qeverisë nga “Bota serbe” rrezikon shtetësinë dhe të ardhmen euroatlantike të vendit

Maqedonia e Veriut ndër vendet kryesuese për marrjen e pasaportave bullgare

Maqedonia e Veriut ndër vendet kryesuese për marrjen e pasaportave bullgare