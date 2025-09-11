Presidentit izraelit Herzog i dërgohet një pako e dyshimtë në Londër
Një pako e dyshimtë i është dërguar në Londër presidentit Izraelit Isaac Herzog, i cili po viziton Mbretërinë e Bashkuar, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë me shkrim nga presidenca izraelite thuhet se një pako e dyshimtë iu dërgua Herzogut në Londër, ku ai ndodhet për vizitë.
Pakoja e dërguar në emër të Herzogut, thuhet se po ekzaminohet nga policia britanike dhe forcat izraelite të sigurisë.
Në deklaratë nuk jepen detaje të tilla se në cilin vend u dërgua pakoja e dyshimtë në emër të presidentit izraelit Herzog.