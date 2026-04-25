Presidenti ukrainas Zelenskyy mbërrin në Azerbajxhan për t’u takuar me presidentin Aliyev
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, ka mbërritur në Azerbajxhan për t’u takuar me homologun e tij Ilham Aliyev, transmeton Anadolu.
Këtë e konfirmoi Serhiy Nikiforov, zëdhënësi për media i presidentit ukrainas, por sipas raportit të agjencisë shtetërore të lajmeve Ukrinform, detaje të mëtejshme nuk u bënë menjëherë të ditura.
Vizita vjen pas udhëtimit të presidentit Zelenskyy në Arabinë Saudite, ku ai u takua me princin e kurorës saudite, Mohammed bin Salman.
Zelenskyy në rrjetin social amerikan X njoftoi se një “marrëveshje strategjike sigurie” mes dy vendeve po zhvillohet në mënyrë “aktive” në tre fusha kryesore, përkatësisht eksporti i ekspertizës dhe kapaciteteve ukrainase në mbrojtjen ajrore, bashkëpunimi në energji dhe siguria ushqimore.