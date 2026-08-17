Presidenti turk uron kryeministrin e ri britanik në telefon, zotohet për thellimin e marrëdhënieve Turqi-Britani
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, zhvilloi të hënën bisedë telefonike me kryeministrin britanik Andy Burnham, me të cilin diskutoi marrëdhëniet dypalëshe, si dhe zhvillimet rajonale dhe globale, transmeton Anadolu.
Sipas Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës së Turqisë, Erdoğan e ka uruar Burnhamin për postin e ri dhe ka thënë se beson që të dyja vendet do t’i çojnë marrëdhëniet e tyre në një nivel më të lartë në vijim.
Erdogan ka thënë se Turqia dhe Britania kanë shënuar përparim të rëndësishëm në bashkëpunimin në të gjitha fushat, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes. Ai ka theksuar gjithashtu rëndësinë e Dokumentit të Kornizës së Partneritetit Strategjik dhe Dokumentit të Partneritetit për Sigurinë dhe Mbrojtjen, të nënshkruara nga dy vendet, shtoi drejtoria.
Ai ka thënë se të dyja vendet do të vazhdojnë të punojnë së bashku për rritjen e tregtisë dypalëshe dhe për të arritur objektivat e tyre në fushën e investimeve.