Presidenti turk uron kombin dhe botën islame me rastin e Ramazanit
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, shprehu urimet e tij për muajin e Ramazanit, duke shpresuar që ai të sjellë bekime dhe unitet për vendin, botën islame dhe gjithë njerëzimin, transmeton Anadolu.
Në një mesazh urimi në rrjetin social turk NSosyal, Erdogan uroi që muaji i shenjtë “të sjellë të mira për kombin tonë, botën islame dhe gjithë njerëzimin”.
Presidenti e përshkroi këtë periudhë si “ditë të bekuara kur hapen dyert e mëshirës” dhe u lut që ato të forcojnë solidaritetin.
Erdogan gjithashtu u lut që “këto ditë të bekuara të forcojnë unitetin dhe bashkëpunimin tonë”.