Presidenti turk thotë se Izraeli po kryen “gjenocid të plotë” në Gaza, fajëson Netanyahun
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, tha se Izraeli po kryen një “gjenocid të plotë” në Gaza dhe fajësoi drejtpërdrejt kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu për vrasjet, transmeton Anadolu.
“Nuk mendoj se mund ta shpjegojmë ndryshe. Ky është një gjenocid i plotë. Dhe ky gjenocid është shkaktuar nga Netanyahu. Netanyahu, pa mëshirë, për fat të keq ka vrarë dhjetëra mijëra me këtë gjenocid”, tha Erdoğan për Fox News në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në New York.
Ai shtoi se mbi 120.000 njerëz janë plagosur në Gaza dhe se Turqia ka marrë shumë nga të plagosurit në vend për trajtim.
“Ne kundërshtojmë plotësisht këtë gjenocid”, tha ai.
I pyetur për grupin palestinez të rezistencës Hamas dhe të burgosurit që mban, Erdoğan hodhi poshtë pretendimet se faji i takon vetëm Hamasit.
“Ky nuk është një krim i njëanshëm. Mendoj se do të ishte gabim të akuzohet vetëm Hamasi për këtë. Në të njëjtën kohë, si mund ta lëmë mënjanë atë që ka bërë Netanyahu?”, tha ai.
Ai akuzoi Izraelin për sulme pa dallim ndaj civilëve, duke shtuar: “Kur bëhet fjalë për armë, ai (Hamasi) nuk mund madje të krahasohet me Izraelin, dhe Izraeli po e përdor këtë fuqi pa mëshirë, nga mosha shtatë deri në 70 vjeç, fëmijë, gra, të moshuar. Ata nuk kanë mëshirë. Dhe këta njerëz po vriten”.
Lidhur me perspektivat për t’i dhënë fund konfliktit, Erdoğan ishte skeptik, duke e krahasuar atë me luftën e pazgjidhur Rusi-Ukrainë: “Mund ta mbani mend (presidenti i SHBA-së Donald Trump) tha: ‘Do ta përfundoj luftën Rusi-Ukrainë’. A mbaroi? Ajo vazhdon ende. Në mënyrë të ngjashme, ai tha: ‘Do ta përfundoj luftën në Gaza’. A mbaroi? Jo”.
I pyetur nëse e sheh Hamasin si një grup terrorist, ai e hodhi poshtë idenë: “Nuk e shoh Hamasin si organizatë terroriste. Përkundrazi, e shoh si grup rezistence… Ata po përdorin atë që kanë për të mbrojtur veten”.