Presidenti turk takohet me homologun sirian në kuadër të Forumit të Diplomacisë në Antalya

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, u takua sot me presidentin e Sirisë, Ahmad al-Sharaa, në kuadër të Forumit të Diplomacisë në Antalya 2026, që po mbahet në qytetin turistik jugor të Turqisë, raporton Anadolu.

Në takim morën pjesë ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan, ministri i Mbrojtjes Yasar Guler, nënkryetari dhe zëdhënësi i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim (AK Parti) Omer Çelik, kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës (MIT) Ibrahim Kalin dhe drejtori i Komunikimeve Burhanettin Duran.

Nuk u dhanë detaje të tjera rreth takimit.

Udhëheqës botërorë dhe zyrtarë të lartë qeveritarë po mblidhen në Turqi nga 17 deri më 19 prill për edicionin e pestë të Forumit të Diplomacisë në Antalya, një tubim i madh ndërkombëtar në qytetin mesdhetar, i fokusuar këtë vit në menaxhimin e pasigurive globale.

Forumi, që mbahet nën kujdesin e presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe organizohet nga Ministria e Jashtme e Turqisë, do të përqendrohet në temën “Hartëzimi i së nesërmes, menaxhimi i pasigurive”.

Agjencia Anadolu është partneri global i komunikimit i forumit.

MARKETING

