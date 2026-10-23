Presidenti turk pret ministrat e jashtëm pas takimit R4+E3

Presidenti turk pret ministrat e jashtëm pas takimit R4+E3

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka pritur ministrat e jashtëm të disa vendeve, të cilët mbërritën në Stamboll për takimin R4+E3, raporton Anadolu.

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Erdogan u takua me ministrat vizitorë në Pallatin Dolmabahce.

Në takim morën pjesë ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Johann Wadephul, ministri i Jashtëm i Francës, Jean-Noel Barrot, ministri i Jashtëm i Italisë, Antonio Tajani, ministri i Jashtëm i Pakistanit, Ishaq Dar, ministri i Jashtëm i Egjiptit, Badr Abdelatty, si dhe ministri i Jashtëm i Arabisë Saudite, Princi Faisal bin Farhan.

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