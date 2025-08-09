Presidenti turk përshëndet progresin në procesin e paqes Azerbajxhan–Armeni

Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka përshëndetur progresin në procesin e paqes midis Azerbajxhanit dhe Armenisë gjatë një bisede telefonike me homologun e tij azerbajxhanas, Ilham Aliyev.

Gjatë bisedës, sipas Drejtorisë së Komunikimeve të Türkiyes, u diskutuan marrëdhëniet midis Türkiyes dhe Azerbajxhanit, si dhe çështjet rajonale.

Erdogan e quajti inkurajues progresin e fundit drejt paqes midis Azerbajxhanit dhe Armenisë, duke shtuar se vendosja e një paqeje dhe mjedisi të qëndrueshëm do të kontribuonte gjithashtu në paqen dhe stabilitetin e të gjithë rajonit.

Ai tha se Türkiye do të vazhdojë të ofrojë mbështetjen e nevojshme drejt këtij qëllimi.

