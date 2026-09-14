Presidenti turk: Pakti i mbrojtjes i Mekës i dërgon sinjal botës islame
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se me nënshkrimin muajin e kaluar të Marrëveshjes së Mbrojtjes së Përbashkët të Mekës, Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani ndërmorën hap për t’i dërguar sinjal botës islame, raporton Anadolu.
Duke folur në një program të posaçëm me të rinjtë në provincën veriore turke Samsun të dielën, Erdogan tha se ka pasur “zhvillime pozitive” lidhur me marrëveshjen.
“Arabia Saudite, Pakistani dhe Turqia kanë ndërmarrë një hap. Me këtë hap, le t’i dërgojmë sinjal botës islame. Ka zhvillime pozitive”, ka thënë ai në deklaratat e publikuara të hënën.
Erdogan i bëri komentet në përgjigje të një pyetjeje lidhur me thirrjen e tij të kahershme se “bota është më e madhe se pesë”, duke iu referuar pesë anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, një organ që ai e ka kritikuar prej kohësh si jopërfaqësues dhe të padrejtë.
Ai përsëriti thirrjen e tij për reformimin e sistemit ndërkombëtar, duke thënë se Turqia do të vazhdojë të mbështesë “një botë më të drejtë”.
Duke iu referuar zhvillimeve në Ngushticën e Hormuzit dhe në pjesë të tjera të Gjirit, Erdogan tha se bota islame po përballet me sfida serioze.
“Ne po ndjekim atë që po ndodh në Ngushticën e Hormuzit. Dhe nuk bëhet fjalë vetëm për atë që po ndodh në Ngushticën e Hormuzit; por ka vështirësi serioze në shumë pjesë të Gjirit”, tha ai.
“Turqia thotë se duhet t’i kapërcejmë sa më shpejt vështirësitë me të cilat përballet bota islame. Për t’i kapërcyer ato, Turqia po angazhohet fuqishëm në rajon”, tha ai.
“Ne nuk mund ta nënvlerësojmë këtë çështje, sepse pritshmëritë ndaj Turqisë janë të mëdha”, shtoi ai.
Presidenti turk tha gjithashtu se Ankaraja ka arritur ta mbante vendin larg konflikteve dhe krizave që prekin rajonin përreth.
“Në një kohë të vështirë, kur rajoni ynë po përballet me kriza, luftëra dhe konflikte, ne e kemi mbajtur kombin tonë larg këtyre rreziqeve”, tha Erdogan.
Ai shtoi se Turqia ka shënuar përparim të rëndësishëm në fusha të shumta, pavarësisht paqëndrueshmërisë në rajonet përreth saj.