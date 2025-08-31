Presidenti turk Erdogan takohet me homologun kinez Xi gjatë vizitës në Kinë
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, u takua sot me homologun e tij kinez, Xi Jinping, në Tianjin të Kinës, raporton Anadolu.
Takimi u zhvillua ndërsa Erdoğan ndodhet në një vizitë dyditore në Kinë për të marrë pjesë në takimin e 25-të të Këshillit të Krerëve të Shteteve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (SCO) si i ftuar nderi.
Duke filluar angazhimet e tij diplomatike në prag të samitit, Erdoğan u takua fillimisht me Xi në Shtëpinë e Pritjes në Tianjin.
Ai u shoqërua nga zyrtarët më të lartë të Turqisë, përfshirë ministrin e Jashtëm Hakan Fidan, ministrin e Mbrojtjes Kombëtare, Yaşar Güler, dhe kreun e Organizatës Kombëtare të Inteligjencës, Ibrahim Kalın.