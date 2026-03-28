Presidenti turk Erdoğan mirëpret zyrtarisht kryetarin e Presidencës së Bosnjës, Beqiroviq
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, mirëpriti zyrtarisht Denis Beqiroviq, kryetar i Presidencës së Bosnjës dhe Hercegovinës, gjatë vizitës së tij në Türkiye, në një ceremoni zyrtare.
Ceremonia e mirëseardhjes u zhvillua në Pallatin Presidencial Dolmabahçe në Istanbul.
Pas ceremonisë, presidenti Erdoğan dhe Beqiroviqi prezantuan delegacionet e tyre me njëri-tjetrin dhe vijuan me një takim bilateral.
Më vonë, dy udhëheqësit morën pjesë në një drekë pune.