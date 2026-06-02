Presidenti turk Erdogan dhe kryeministri armen diskutojnë procesin e normalizimit

Presidenti turk Erdogan dhe kryeministri armen diskutojnë procesin e normalizimit

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, dhe kryeministri i Armenisë, Nikol Pashinyan, diskutuan të martën marrëdhëniet mes dy vendeve dhe çështjet rajonale gjatë një telefonate, njoftoi Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë, transmeton Anadolu.

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Erdogan ka thënë se procesi i normalizimit mes Ankarasë dhe Jerevanit po vazhdon përmes hapave që synojnë nisjen e tregtisë së drejtpërdrejtë mes dy vendeve.

Gjatë bisedës, Pashinyan i ka uruar Erdoganit festën e Kurban Bajramit.

Duke theksuar se Ankaraja po punon për paqe dhe stabilitet në rajon, Erdogan ka thënë se Turqia do të vazhdojë të mbështesë çdo hap në këtë drejtim.

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