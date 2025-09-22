Presidenti turk e cilëson si “historike” njohjen e Palestinës nga anëtarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-së

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, përshëndeti vendimet e fundit nga një mori vendesh, përfshirë anëtarë të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, për të njohur shtetin e Palestinës, duke e quajtur këtë hap si “mjaft të rëndësishëm” dhe “historike”, raporton Anadolu.

Duke folur në një konferencë të OKB-së mbi Palestinën, Erdoğan u shprehu urimet e tij vendeve që vendosën të njohin shtetin e Palestinës dhe gjithashtu shprehu shpresën se këto hapa do të përshpejtojnë zbatimin e një zgjidhjeje me dy shtete.

Masakra e Izraelit në Gaza vazhdon me gjithë dhunën e saj dhe askush që ka ndërgjegje nuk mund të heshtë përballë një gjenocidi të tillë, theksoi ai, duke theksuar se kauza palestineze sot është bërë një çështje vërtet globale.

Është e nevojshme tani të shpallet një armëpushim në Gaza, të sigurohet hyrja e papenguar e ndihmës humanitare dhe që Izraeli të tërheqë forcat e tij, përsëriti Erdoğan.

Ai gjithashtu i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të ndalojë zgjerimin e vendbanimeve kolone të Izraelit në Bregun Perëndimor, përpjekjet për të detyruar një fakt të kryer në Kudsin Lindor dhe përpjekjet për të përhapur paqëndrueshmëri në rajon.

Qëllimi i qeverisë së Benjamin Netanyahut në Izrael është ta bëjë të pamundur krijimin e një shteti palestinez dhe të zhvendosë me forcë palestinezët sa më shumë që të jetë e mundur, tha presidenti turk.

Qeveria e Netanyahut, shtoi ai, megjithëse vjen nga një shoqëri dikur e viktimizuar nga Holokausti, tani kryen gjenocid kundër fqinjëve me të cilët ka ndarë tokë dhe ujë për mijëvjeçarë.

Qëllimi i qartë i politikave të thelluara izraelite të pushtimit dhe aneksimit është të shkatërrojë vizionin e një zgjidhjeje me dy shtete dhe të dëbojë palestinezët, theksoi Erdoğan, duke shtuar se kjo nuk mund të lejohet kurrë.

