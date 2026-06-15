Presidenti turk dhe shefi i OKB-së diskutojnë zhvillimet rajonale dhe globale në një bisedë telefonike
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka zhvilluar një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, gjatë së cilës diskutuan zhvillimet rajonale dhe globale, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të publikuar në platformën turke të mediave sociale NSosyal, Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë tha se Erdogan i ka thënë Guterresit se Turqia po punon për të ndihmuar në vendosjen e paqes dhe stabilitetit, veçanërisht në Iran, Gaza dhe Bririn e Afrikës.
Ai tha se mundësia diplomatike për zgjidhjen e çështjeve midis SHBA-së dhe Iranit duhet të shfrytëzohet mirë, duke shtuar se komunitetit ndwrkombwtar ka përgjegjësi për të parandaluar sabotimin e këtij procesi.
Erdogan gjithashtu theksoi se vazhdimi efektiv i aktiviteteve të misioneve të OKB-së në Siri është i rëndësishëm dhe se Turqia do të vazhdojë të ofrojë mbështetjen e nevojshme në këtë drejtim.
Sipas drejtorisë, gjatë bisedës u diskutuan edhe zhvillimet e fundit në ishullin e Qipros, si dhe situata humanitare në Gaza dhe Liban.