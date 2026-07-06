Presidenti turk dhe shefi i NATO-s diskutojnë agjendën e samitit dhe çështjet rajonale në Ankara

Presidenti turk dhe shefi i NATO-s diskutojnë agjendën e samitit dhe çështjet rajonale në Ankara

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, është takuar në Kompleksin Presidencial në kryeqytetin Ankara me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, transmeton Anadolu.

Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë në platformën turke të mediave sociale NSosyal njoftoi se takimi u zhvillua pasi Rutte mbërriti në Ankara për samitin e liderëve të NATO-s që nis nesër.

Takimi trajtoi agjendën e samitit në Ankara, si dhe zhvillimet rajonale dhe globale.

Erdogan tha se shpreson që samiti i organizuar nga Turqia të sjellë rezultate pozitive dhe theksoi se Ankaraja ka përfunduar përgatitjet e saj.

Ai tha se do të jetë e rëndësishme që samiti të trajtojë një gamë të gjerë çështjesh, nga mbrojtja kolektive deri te forcimi i bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes mes aleatëve.

Erdogan gjithashtu tha se beson se Forumi i Industrisë së Mbrojtjes, i cili do të mbahet në kuadër të samitit, do të ndiqet me vëmendje.

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