Presidenti turk dhe princi i kurorës saudite diskutojnë situatën e fundit në rajon
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoga dhe Princi i Kurorës së Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, kanë zhvilluar një bisedë telefonike për të diskutuar situatën e fundit në rajon, transmeton Anadolu.
Gjatë bisedës, njoftoi Drejtoria e Komunikimit e Turqisë në platformën sociale NSosyal, Erdogan ndau “shqetësimin e tij se konfliktet do të kenë pasoja të rënda në aspektin e sigurisë rajonale dhe globale nëse nuk ndërmerret ndërhyrja e nevojshme”.
Ai tha se Turqia dhe Arabia Saudite po zhvillojnë “punë të rëndësishme” për të zgjidhur mosmarrëveshjet përmes dialogut dhe se t’i jepet një mundësi diplomacisë është “rruga më racionale.”
Erdogan gjithashtu shprehu urimet e tij për Mbretërinë pas sulmeve ndaj Arabisë Saudite.
