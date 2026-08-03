Presidenti turk dhe princi i kurorës saudite diskutojnë sigurinë rajonale dhe Planin e Paqes për Gazën

Presidenti turk dhe princi i kurorës saudite diskutojnë sigurinë rajonale dhe Planin e Paqes për Gazën

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, diskutoi sigurinë rajonale, marrëdhëniet dypalëshe dhe Planin e Paqes për Gazën në një bisedë telefonike me princin e kurorës saudite Mohammed bin Salman, sipas Drejtorisë së Komunikimeve të Turqisë, transmeton Anadolu.

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Sipas një deklarate të drejtorisë në kompaninë amerikane të mediave sociale X, Erdogan tha se Turqia është e pikëlluar nga sulmet që synuan Arabinë Saudite.

Ai ripohoi se Ankaraja po punon për të arritur një paqe të qëndrueshme dhe për të siguruar stabilitetin dhe sigurinë në të gjithë rajonin.

Erdogan theksoi gjithashtu se respektimi i plotë i udhërrëfyesit për fazën e dytë të Planit të Paqes për Gazën nga Izraeli është thelbësor për suksesin e planit.

“Ne po i monitorojmë nga afër zhvillimet”, tha Erdogan, sipas deklaratës.

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