Presidenti turk dhe princi i kurorës saudite diskutojnë mbi sulmet e Huthive ndaj Arabisë Saudite

Presidenti turk dhe princi i kurorës saudite diskutojnë mbi sulmet e Huthive ndaj Arabisë Saudite

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, dhe princi i kurorës saudite, Mohammed bin Salman, diskutuan zhvillimet e fundit rajonale dhe sulmet që kanë shënjestruar Arabinë Saudite gjatë një bisede telefonike, transmeton Anadolu.

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Erdogan dënoi ashpër sulmet e Huthive që kanë shënjestruar territorin saudit dhe shprehu keqardhjen e tij, si dhe ngushëllimet për humbjet e jetëve, njoftoi Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë në platformën turke të mediave sociale NSosyal.

Presidenti Erdogan tha se Turqia do të vazhdojë të qëndrojë pranë Arabisë Saudite dhe shprehu bindjen se mbretëria do ta kapërcejë këtë sfidë.

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