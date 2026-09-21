Presidenti turk dhe princi i kurorës i Kuvajtit takohen në margjinat e takimit të OKB-së

Presidenti turk dhe princi i kurorës i Kuvajtit takohen në margjinat e takimit të OKB-së

Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe princi i kurorës i Kuvajtit u takuan të hënën në Nju Jork, raporton Aandolu.

Erdogan priti Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah për një takim me dyer të mbyllura në Shtëpinë Turke, ose Turkevi, përballë selisë së OKB-së, ku liderët botërorë do t’i drejtohen Debatit të Përgjithshëm të nivelit të lartë të sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme.

Turqia gëzon marrëdhënie shumëdimensionale me Kuvajtin, të bazuara në lidhjet e përbashkëta kulturore dhe historike.

Marrëdhëniet dypalëshe të Ankarasë me Kuvajtin kanë marrë hov vitet e fundit përmes vizitave të nivelit të lartë dhe një sërë marrëveshjesh të nënshkruara gjatë këtyre vizitave.

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