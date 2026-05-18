Presidenti turk dënon në “termat më të ashpër” sulmin e Izraelit ndaj Flotiljes Globale Sumud
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka dënuar “piraterinë dhe banditizmin” e Izraelit kundër Flotiljes Globale Sumud “në termat më të ashpër”, raporton Anadolu.
Duke iu drejtuar kombit pas mbledhjes së kabinetit në Ankara, Erdogan tha se sulmet e Izraelit ndaj misionit humanitar nuk do ta ndalin solidaritetin ndërkombëtar me palestinezët dhe as kërkimin e drejtësisë.
Ai i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të veprojë kundër “veprimeve të paligjshme” të Izraelit.