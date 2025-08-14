Presidenti turk bisedon me shefin e NATO-s për Ukrainën dhe samitin e ardhshëm Trump-Putin

Presidenti turk bisedon me shefin e NATO-s për Ukrainën dhe samitin e ardhshëm Trump-Putin

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, ka zhvilluar një telefonatë me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, me kërkesë të tij, transmeton Anadolu.

Liderët diskutuan zhvillimet e fundit në luftën Rusi-Ukrainë, si dhe çështjet rajonale dhe globale.

Presidenti Erdoğan tha se është arritur përparim në bisedimet e Stambollit që synojnë sigurimin e një armëpushimi të qëndrueshëm midis Rusisë dhe Ukrainës, si dhe theksoi rëndësinë e procesit që jep rezultate pozitive humanitare.

Rutte ndau pikëpamjet e tij mbi situatën në Ukrainë para samit të Alaskës midis presidentit të SHBA-së, Donald Trump dhe presidentit të Rusisë, Vladimir Putin. Erdoğan tha se Turqia po ndjek nga afër takimin e ardhshëm.

Trump dhe Putin do të takohen në Alaska nesër në ora 11:30 me kohën lokale. Takimi do të jetë i pari midis presidentëve të SHBA-së dhe Rusisë që nga fillimi i luftës Moskë-Kiev, e cila filloi në shkurt të vitit 2022.

MARKETING

Të ngjajshme

Importi i mishit në RMV, Drejtoria e Doganave zbulon mashtrim doganor në vlerë prej shtatë milionë denarë

Importi i mishit në RMV, Drejtoria e Doganave zbulon mashtrim doganor në vlerë prej shtatë milionë denarë

Rusia po kalon nga aplikacionet globale të mesazheve në ato kombëtare

Rusia po kalon nga aplikacionet globale të mesazheve në ato kombëtare

Përleshje të dhunshme mes forcave qeveritare dhe grupeve të armatosura në Somali

Përleshje të dhunshme mes forcave qeveritare dhe grupeve të armatosura në Somali

Maldivet dënojnë planin e Izraelit për të pushtuar Qytetin Gaza

Maldivet dënojnë planin e Izraelit për të pushtuar Qytetin Gaza

Japonia do të përdorë inteligjencën artificiale për t’u mësuar fëmijëve japonishten mes mungesës së stafit

Japonia do të përdorë inteligjencën artificiale për t’u mësuar fëmijëve japonishten mes mungesës së stafit

Rritet në 61.800 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Rritet në 61.800 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza