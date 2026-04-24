Presidenti sirian kërkon veprim ndërkombëtar kundër të gjitha sulmeve izraelite, përfshirë edhe në territorin sirian

Presidenti sirian Ahmad al-Sharaa i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të marrë “përgjegjësinë e tij ndaj të gjitha agresioneve izraelite të të gjitha llojeve” dhe kërkoi rikthimin te marrëveshja e mosangazhimit e vitit 1974, transmeton Anadolu.

“Megjithatë, do të doja të ftoja komunitetin ndërkombëtar të marrë përgjegjësinë e tij ndaj të gjitha agresioneve izraelite të të gjitha llojeve … që po godasin tokat dhe territoret tona. Dhe të rikthehemi te rezoluta e vitit 1974”, tha al-Sharaa në një konferencë për shtyp pas një takimi joformal të BE-së në Administratën Greko-Qipriote.

Ai e lidhi stabilitetin e Sirisë me sigurinë më të gjerë rajonale dhe evropiane, duke thënë se bashkëpunimi më i fortë midis Damaskut dhe Evropës është i nevojshëm mes sfidave në rritje gjeopolitike dhe ekonomike.

“Ne e dimë se Evropa ka nevojë për Sirinë po aq sa Siria ka nevojë për Evropën”, tha ai. “Është e pashmangshme … për të garantuar sigurinë dhe gjithashtu zinxhirët e furnizimit në botë”, shtoi al-Sharaa.

Al-Sharaa tha se angazhimi evropian për “stabilitetin dhe sigurinë” e Sirisë do të “ndalojë në mënyrë të pashmangshme agresionet e Izraelit ndaj territoreve siriane” dhe do t’u japë fund shkeljeve të sovranitetit sirian.

Ai gjithashtu promovoi angazhim më të thellë me Evropën, duke e përshkruar takimin e së premtes si “një fillim të mirë” përpara një “dialogu shumë të nivelit të lartë VIP” muajin e ardhshëm, i cili, sipas tij, do të ndihmojë në avancimin e integrimit strategjik të Sirisë me Evropën dhe bashkëpunimin më të gjerë rajonal.

Të ngjajshme

Mexhiti: VLEN i jep fund monopolit 20-vjeçar të BDI-së

Mexhiti: VLEN i jep fund monopolit 20-vjeçar të BDI-së

Prokuroria publike do të kërkojë paraburgim për 12 të dyshuar në rastin me dermatologët, ndërsa për pesë persona do të kërkohen masa kujdesi

Prokuroria publike do të kërkojë paraburgim për 12 të dyshuar në rastin me dermatologët, ndërsa për pesë persona do të kërkohen masa kujdesi

Panairi i Librit në Shkup: Promovimi i librit “Antologjia e re e pozisë turke në Rumeli” me autorë Husrev Emin dhe Mehmed Arif

Panairi i Librit në Shkup: Promovimi i librit “Antologjia e re e pozisë turke në Rumeli” me autorë Husrev Emin dhe Mehmed Arif

Trump zgjat përjashtimin nga Akti Jones për 90 ditë në përpjekje për të ulur çmimet e karburantit në SHBA

Trump zgjat përjashtimin nga Akti Jones për 90 ditë në përpjekje për të ulur çmimet e karburantit në SHBA

Shefi i Këshillit të BE-së: Paqja e vërtetë në Lindjen e Mesme mund të arrihet vetëm me mbrojtje të ligjit ndërkombëtar

Shefi i Këshillit të BE-së: Paqja e vërtetë në Lindjen e Mesme mund të arrihet vetëm me mbrojtje të ligjit ndërkombëtar

Erdogan: Ndjekim procesin me “optimizëm të kujdesshëm” pavarësisht përpjekjeve të Izraelit për të rindezur luftën

Erdogan: Ndjekim procesin me “optimizëm të kujdesshëm” pavarësisht përpjekjeve të Izraelit për të rindezur luftën