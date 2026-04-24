Presidenti sirian kërkon veprim ndërkombëtar kundër të gjitha sulmeve izraelite, përfshirë edhe në territorin sirian
Presidenti sirian Ahmad al-Sharaa i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të marrë “përgjegjësinë e tij ndaj të gjitha agresioneve izraelite të të gjitha llojeve” dhe kërkoi rikthimin te marrëveshja e mosangazhimit e vitit 1974, transmeton Anadolu.
“Megjithatë, do të doja të ftoja komunitetin ndërkombëtar të marrë përgjegjësinë e tij ndaj të gjitha agresioneve izraelite të të gjitha llojeve … që po godasin tokat dhe territoret tona. Dhe të rikthehemi te rezoluta e vitit 1974”, tha al-Sharaa në një konferencë për shtyp pas një takimi joformal të BE-së në Administratën Greko-Qipriote.
Ai e lidhi stabilitetin e Sirisë me sigurinë më të gjerë rajonale dhe evropiane, duke thënë se bashkëpunimi më i fortë midis Damaskut dhe Evropës është i nevojshëm mes sfidave në rritje gjeopolitike dhe ekonomike.
“Ne e dimë se Evropa ka nevojë për Sirinë po aq sa Siria ka nevojë për Evropën”, tha ai. “Është e pashmangshme … për të garantuar sigurinë dhe gjithashtu zinxhirët e furnizimit në botë”, shtoi al-Sharaa.
Al-Sharaa tha se angazhimi evropian për “stabilitetin dhe sigurinë” e Sirisë do të “ndalojë në mënyrë të pashmangshme agresionet e Izraelit ndaj territoreve siriane” dhe do t’u japë fund shkeljeve të sovranitetit sirian.
Ai gjithashtu promovoi angazhim më të thellë me Evropën, duke e përshkruar takimin e së premtes si “një fillim të mirë” përpara një “dialogu shumë të nivelit të lartë VIP” muajin e ardhshëm, i cili, sipas tij, do të ndihmojë në avancimin e integrimit strategjik të Sirisë me Evropën dhe bashkëpunimin më të gjerë rajonal.