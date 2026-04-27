Presidenti rus takohet me ministrin e jashtëm iranian në Shën Petersburg
Presidenti rus Vladimir Putin u takua sot me ministrin e Jashtëm iranian Abbas Araghchi në Shën Petersburg, raporton Anadolu.
Në takim morën pjesë edhe ministri i Jashtëm rus Sergey Lavrov, këshilltari presidencial Yuri Ushakov dhe admirali Igor Kostyukov, shef i Drejtorisë Kryesore të Inteligjencës së Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura ruse.
Nga pala iraniane, delegacioni përfshinte zëvendësministrin e Jashtëm Kazem Gharibabadi dhe ambasadorin në Moskë Kazem Jalali.
Më herët, zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov theksoi se “rëndësia e kësaj bisede është e vështirë të mbivlerësohet në lidhje me situatën në zhvillim rreth Iranit dhe në Lindjen e Mesme”.
Araghchi mbërriti në Rusi më herët gjatë ditës për të diskutuar çështje rajonale dhe globale në vazhdim, pas një ndalese në Islamabad, Pakistan, ku zhvilloi bisedime për përfundimin e konfliktit aktual me Shtetet e Bashkuara, raportoi media shtetërore iraniane.
“Vizita në Rusi ofron një mundësi për të diskutuar me zyrtarët rusë zhvillimet më të fundit”, tha Araghchi në një deklaratë pas mbërritjes së tij në Shën Petersburg, sipas transmetuesit shtetëror IRIB News.
Washingtoni dhe Teherani zhvilluan bisedime në Islamabad dy javë më parë pas fillimit të sulmeve të përbashkëta ushtarake SHBA–Izrael më 28 shkurt, por nuk arritën një marrëveshje.
Këto negociata erdhën pasi Pakistani ndërmjetësoi një armëpushim dyjavor më 8 prill, i cili më vonë u zgjat nga presidenti amerikan Donald Trump. Përpjekjet janë duke vazhduar për të mbajtur një raund tjetër bisedimesh.