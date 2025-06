Presidenti rus shpreson që konflikti Iran-Izrael të mbetet “pjesë e së kaluarës”

Presidenti rus, Vladimir Putin, ka shprehur shpresën që konflikti mes Izraelit dhe Iranit të bëhet “pjesë e së kaluarës”, transmeton Anadolu.

Duke folur në seancën plenare të Forumit Ekonomik Euroaziatik në kryeqytetin bjellorus Minsk, Putin theksoi se Irani është ndër vendet që ka përfunduar një marrëveshje preferenciale me Unionin Ekonomik Euroaziatik (EAEU).

“Me vullnetin e Zotit, situata në Lindjen e Mesme tani po qetësohet dhe konflikti mes Izraelit dhe Iranit mund, për fat të mirë, të konsiderohet një çështje e së kaluarës. Kjo do të thotë se mund të zhvillohen marrëdhënie me të gjitha shtetet e rajonit, përfshirë Iranin, siç përmenda, ne kemi përfunduar marrëveshjen përkatëse me ta”, tha ai.

Putin gjithashtu kritikoi sanksionet perëndimore ndaj Moskës, përfshirë vendimin për të ngrirë asetet ruse, duke i përshkruar këto veprime si “grabitje.”

“Pas të gjithave, unë kam një diplomë themelore në drejtësi dhe thashë ‘po na vjedhin rezervat në ar dhe valutë të huaj’. Vjedhja është marrja e fshehtë e pasurisë. Dhe kjo është e hapur. Kjo është grabitje”, theksoi ai.

Ai tha se për të shmangur probleme të tilla në të ardhmen, Rusia është e përqendruar në forcimin e mëtejshëm të instrumenteve të veta të pagesave financiare në bashkëpunim me anëtarët e EAEU-së dhe vende të tjera “miqësore.”

Më 22 qershor, SHBA hodhi gjashtë raketa mbi objektin bërthamor Fordo dhe nisi dhjetëra sulme me raketa nga nëndetëset mbi dy objekte të tjera në Natanz dhe Isfahan, si pjesë e fushatës kundër programit bërthamor të Iranit.

Sulmet pasuan sulmet ajrore të Izraelit, të cilat filluan më 13 qershor dhe përfshinë 12 ditë bombardime mbi objektiva ushtarake, bërthamore dhe civile në të gjithë Iranin, duke vrarë të paktën 606 persona dhe duke plagosur 5.332 të tjerë.

Lufta u ndal të martën pas shpalljes së një armëpushimi nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump.

