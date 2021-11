Presidenti polak Andzhej Duda mbërrin në Shkup

Presidenti polak Andzhej Duda sonte mbërriti për vizitë dyditore zyrtare në vend, në kuadër të së cilës do të realizojë takim me nikoqirin e tij, shefin e shtetit Stevo Pendarovski, ndërsa është paraparë të takohet edhe me kryetarin e Kuvendit, Talat Xhaferi si dhe me kryeministrin, Zoran Zaev.

Presidenti Duda në Aeroportin në Shkup u prit nga ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani.

“Mirëseardhje në Maqedoninë e Veriut për presidentin e Republikës së Polonisë, Andzhej Duda. Kjo vizitë paraqet dëshmi për miqësinë tradicionale midis Maqedonisë së Veriut dhe Polonisë e cila para ca kohësh është fuqizuar edhe më shumë me partneritetin tonë në NATO. Në veçanti e vlerësojmë mbështetjen e sinqertë për eurointegrimet e vendit tonë, përmes së cilës fuqizojmë lidhjet tona miqësore”, shkroi Osmani në profilin e tij në Fejsbuk pas pritjes së Dudas.

Duda nesër do të pritet me nderime më të larta shtetërore nga presidenti Pendarovski në Vilën Vodno, ku do të mbahet tet-a-tet takim, pas çka do të vijojnë biseda plenare të delegacioneve të të dy vendeve.

Duda dhe Pendarovski të njëjtën ditë do të mbajnë fjalim edhe në hapjen e Forumit ekonomik Poloni-Maqedoni e Veriut, që do të mbahet në hotelin Meriot në Shkup.

Dy presidentët do të vendosin kurorë lulesh në varrin e Goce Dellçevit në kishën “Shën Spasi”.