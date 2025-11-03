Presidenti libanez: Libani nuk ka zgjidhje tjetër veçse të negociojë me Izraelin
Presidenti i Libanit, Joseph Aoun, ka deklaruar se vendi i tij nuk ka zgjidhje tjetër veçse të negociojë me Izraelin, mes tensioneve të vazhdueshme përgjatë kufirit dhe sulmeve ajrore të përsëritura izraelite në vend, transmeton Anadolu.
“Ekzistojnë tre mjete të politikës, diplomacia, ekonomia dhe lufta. Kur lufta nuk arrin të sjellë rezultate, negociatat mbeten e vetmja rrugë”, tha Aoun gjatë një takimi me figura libaneze në pallatin presidencial në lindje të Bejrutit.
“Fundi i çdo lufte në botë ka qenë negociata dhe negociatat nuk zhvillohen me miqtë, por me kundërshtarët. Gjuha e dialogut është më e rëndësishme se gjuha e luftës, e cila sjell vetëm shkatërrim”, shtoi ai.
Aoun përsëriti gatishmërinë e Libanit për të hyrë në bisedime që synojnë t’i japin fund pushtimit izraelit dhe të rivendosin territoret e tij, duke theksuar se diplomacia, jo përshkallëzimi, është rruga përpara.
I dërguari amerikan, Thomas Barrack, aktualisht po udhëheq përpjekjet indirekte të ndërmjetësimit midis Libanit dhe Izraelit, pas muajsh dhune ndërkufitare.
Aoun gjithashtu zbuloi përparimin në marrëdhëniet e Libanit me Sirinë fqinje, duke përmendur “qëllime serioze” për të formuar komitete të përbashkëta për të adresuar demarkacionin e kufirit dhe kthimin e refugjatëve sirianë.
Në frontin e brendshëm, Aoun tha se qeveria e tij, e formuar në muajin shkurt, po zbaton reforma të mëdha, duke përmendur tregues pozitiv ekonomik dhe duke parashikuar një rritje prej rreth 5 për qind deri në fund të vitit.
Ai theksoi se Libani ka “mundësi të mëdha për rimëkëmbje” nëse shkon përtej ndarjeve sektare dhe bashkohet për t’i shërbyer interesave kombëtare.