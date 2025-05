Presidenti kroat Zoran Millanoviq për vizitë në Maqedoninë e Veriut

Presidenti kroat Zoran Millanoviq sot do të qëndrojë për vizitë zyrtare në vend. Ai do të pritet me nderimet më të larta shtetërore dhe ushtarake, e më pas do të ketë një takim tet-a-tet me presidenten Gordana Siljanovska-Davkova.

Sipas agjendës, është planifikuar takim të mbajnë dy delegacionet, pas të cilit për në orën 11:20 është paralajmëruar konferencë për shtyp e të dy presidentëve.

Gjatë vizitës së presidentit kroat, në zonën qendrore të qytetit do të vendoset regjim i veçantë trafiku.

