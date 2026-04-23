Presidenti kroat Millanoviq: Kroacia nuk ka armiq përveç Serbisë, BE-ja po shndërrohet në projekt lufte
Presidenti kroat Zoran Millanoviq deklaroi të enjten se Kroacia “nuk ka armiq përveç Serbisë”, me të cilën marrëdhëniet nuk janë të harmonizuara, dhe se Zagrebi nga ana e tij “po bën gjithçka që mundet” për përmirësimin e marrëdhënieve, raporton Anadolu.
“Kroacia, në fakt, nuk ka armiq, ka vetëm Serbinë me të cilën nuk po arrin dot të harmonizojë marrëdhëniet”, deklaroi Millanoviq në një seancë solemne me rastin e Ditës së Qarkut Krapina-Zagorje.
Do të ishte shumë mirë, siç tha ai, sikur kjo të ishte e mundur, por nuk është e mundur dhe “për këtë vërtet nuk shoh fajtorë në Kroaci”.
“Ne po bëjmë nga ana jonë gjithçka që mundemi”, tha ai, duke theksuar veçanërisht se Kroacia duhet të jetë shumë e kujdesshme nëse tërhiqet, qoftë me plan, qoftë nga inercia, në ndonjë armiqësi të re globale me disa shtete.
“Nuk duam përplasje, nuk duam konflikt. A kemi të drejtë për një lloj të tillë të politikës së jashtme? Nevoja jonë ekzistenciale është të jemi zot në vendin tonë, por jo me portofol në xhep – sepse sot askush nuk mban më para në xhep – por me mendjen tonë dhe me gjykimet tona se çfarë është e mirë për ne dhe çfarë nuk është”, theksoi Millanoviq.
Duke folur për Bashkimin Evropian, Millanoviq theksoi se blloku kryesisht prodhon ushqim vetë dhe kështu siguron nevojat e veta.
“Bashkimi Evropian është një projekt paqeje dhe sigurie, jo një projekt lufte, në të cilin po shndërrohet dita-ditës, ndërsa jemi ulur këtu”, tha presidenti kroat.
Ai theksoi se “ka një sërë përpjekjesh për të armatosur BE-në, dhe ky nuk është më një projekt paqeje”.
“Ne jemi pjesë e një shoqërie ku po hartohen plane të mëdha, në mendimin strategjik të së cilës ne pothuajse nuk mund të marrim pjesë. Jemi shumë të vegjël, por ato na prekin shumë”, tha ai.
“Gjermania ka 250.000 ushtarë, ndërsa cila është perspektiva që të ketë një milion? Shumë e vogël, pothuajse aspak, duke pasur parasysh kulturën dhe rendin juridik të Gjermanisë. Njerëzit nuk duan të shkojnë në ushtri”, shtoi ai.
“Cilat janë shanset që Kroacia, me 17.000 ushtarë në letër dhe 13.000 në realitet, të arrijë në 50.000 me rezervë, që është minimumi minimal për të filluar planifikimin e një vizioni mbrojtës? Cilat janë shanset për këtë? Më të vogla se të voglat”, vlerësoi Millanoviq.
Tensionet mes Kroacisë dhe Serbisë janë intensifikuar muajt e fundit për shkak të polemikave mbi armatosjen dhe akuzave të ndërsjella, veçanërisht atyre ndaj Zagrebit se ka mbështetur protestat antiqeveritare në Beograd.