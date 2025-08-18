Presidenti kroat Milanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë

Presidenti kroat Milanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë

Presidenti i Kroacisë, Zoran Milanoviq, duke vazhduar të njëjtin qëndrim si më parë, përsëriti se nuk bëhet fjalë për “dërgimin e trupave në Ukrainë”, transmeton Anadolu.

Milanoviq reagoi ndaj pjesëmarrjes së kryeministrit kroat, Andrej Plenkoviq, në takimin e “Koalicionin e të Gatshmëve” të mbajtur dje online, në një postim në llogarinë e tij në rrjetet sociale.

Presidenti kroat Milanoviq, i cili ka deklaruar shpesh se Kroacia nuk do të dërgojë trupa në Ukrainë, mbajti të njëjtin qëndrim.

“Kryeministri kroat (Plenkovi) mori pjesë në takimet e “Koalicionit të të Gatshmëve”, ku përfshihen vendet që kanë njoftuar qëllimin e tyre për të dërguar trupa në Ukrainë. Dua t’ju kujtoj se Kroacia është anëtare e Bashkimit Evropian (BE) dhe NATO-s, dhe se ajo ka vetëm detyrimet që rrjedhin nga anëtarësimi i saj në këto aleanca”, theksoi Plenkoviq.

Sipas tij, Kroacia nuk ka asnjë detyrim të zbatojë marrëveshjet politike ose ushtarake të vendeve të “Koalicionit të të Gatshmëve”.

“Qeveria kroate nuk ka autoritet për të dërguar trupat e saj në luftën në Ukrainë. Unë u bëra udhëheqës i Kroacisë me votë popullore. Qëndrimi im për këtë çështje (dërgimi i trupave në Ukrainë) është i qartë. Trupat kroate nuk do të përfshihen në luftën e dikujt tjetër. E përsëris këtë”, theksoi ai më tej.

MARKETING

Të ngjajshme

“Ditë e madhe në Shtëpinë e Bardhë” – Trump thotë se është ‘nder’ të presë udhëheqësit evropianë

“Ditë e madhe në Shtëpinë e Bardhë” – Trump thotë se është ‘nder’ të presë udhëheqësit evropianë

Rritet në mbi 62 mijë numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Rritet në mbi 62 mijë numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Janë paraqitur 13 kandidatë për kryetar të KSHPK-së, do të vendoset pas zgjedhjeve lokale

Janë paraqitur 13 kandidatë për kryetar të KSHPK-së, do të vendoset pas zgjedhjeve lokale

(VIDEO) Mexhiti: Opozita po përballet me krizë identitare

(VIDEO) Mexhiti: Opozita po përballet me krizë identitare

(VIDEO) Vetëm dy nënshkrime për kandidatët e pavarur për kryetar komuash dhe këshilltarë

(VIDEO) Vetëm dy nënshkrime për kandidatët e pavarur për kryetar komuash dhe këshilltarë

Kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi mori pjesë në festimin me rastin e Ditës së Armatës

Kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi mori pjesë në festimin me rastin e Ditës së Armatës