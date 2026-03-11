Presidenti kroat kritikon ambasadorin izraelit: “Këtu është Zagreb, jo Tel Aviv”
Presidenti i Kroacisë Zoran Milanoviq kritikoi sot ambasadorin izraelit i cili akuzoi misionin iranian në Zagreb për lidhje të mundshme me terrorizmin, transmeton Anadolu.
Ai tha se Kroacia nuk do të toleronte “infeksione dhe mikrobe të huaja” në territorin e saj dhe se nëse një sjellje e tillë vazhdon, vendi nuk do të dëshironte që i dërguari nga Tel Avivi të jetë i pranishëm.
“Irani, kur bëhet fjalë për Lindjen e Mesme, ashtu si Izraeli, është i prirur ndaj metodave të caktuara terroriste. Çfarë është vrasja në Gaza nëse jo terrorizëm dhe çfarë është abuzimi nga ushtarët izraelitë të trajnuar në Krav Maga nëse jo terrorizëm?”, u tha Milanoviq gazetarëve.
Megjithatë, ai shtoi se Irani nuk kryen aktivitete terroriste në Evropë.
Milanoviq po komentonte deklaratat e Gary Koren, i cili pretendonte se anëtarët e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit mund të ishin të pranishëm në Ambasadën Iraniane në Zagreb me detyrën e mbledhjes së inteligjencës dhe mbështetjes së terrorizmit.
Presidenti kroat tha se ambasadori ishte thirrur në zyrën presidenciale në Pantovcak, ku iu tha të mos alarmonte publikun ose të dëmtonte interesat e Kroacisë.
“Ai zyrtar nga Tel Avivi, ose nga kudo që të jetë, praktikisht tha se ka një fole terroristësh në mes të Zagrebit në ambasadën iraniane”, tha Milanoviq duke shtuar se Kroacia nuk do të lejonte “infeksione dhe mikrobe të huaja” në territorin e saj, “as izraelite dhe as iraniane”.
“Këtu është Zagreb, vëllezër, jo Tel Aviv”, theksoi presidenti kroat.
“Nuk kemi nevojë që ambasadori izraelit të largojë askënd nga këtu”, tha Milanoviq.
Ai më parë kishte dënuar sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit dhe përsëriti sot se Irani është anëtar i Kombeve të Bashkuara dhe ishte sulmuar pa një mandat të OKB-së.