Presidenti iranian: Vlerësojmë qëndrimin e Turqisë në dënimin e sulmeve brutale kundër Iranit
MARKETING
Presidenti iranian Masoud Pezeshkian shprehu vlerësimin e Teheranit për “solidaritetin mbresëlënës të popullit turk me Iranin”, tha sot Presidenca iraniane, transmeton Anadolu.
MARKETING
“Ne e vlerësojmë qëndrimin e Turqisë në dënimin e sulmeve brutale kundër Iranit dhe veçanërisht solidaritetin mbresëlënës të popullit turk me Iranin”, tha Pezeshkian gjatë një telefonate me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan.
Presidenti iranian shprehu gjithashtu mirënjohje për “disa vende mike dhe fqinje”, gjatë telefonatës, shtoi deklarata. Gjatë diskutimit të tyre, udhëheqësit shkëmbyen pikëpamje mbi zgjidhjet për t’i dhënë fund luftës.
Marrëveshja e armëpushimit e arritur midis Iranit dhe SHBA-së, e cila përfshin edhe Izraelin, duhet të mbulojë të gjitha frontet në rajon, përfshirë Libanin, theksoi Pezeshkian.
Ai i kërkoi bashkësisë ndërkombëtare dhe vendeve islamike të ushtrojnë presion mbi Izraelin “për të ndaluar agresionin dhe krimet kundër vendeve rajonale, veçanërisht Libanit”.
Irani pranoi armëpushimin për të ruajtur stabilitetin rajonal dhe për të parandaluar zgjerimin e konflikteve tha Pezeshkian duke shtuar: “Vazhdimi i armëpushimit varet nga përmbushja e vërtetë e detyrimeve të palës tjetër”.
Telefonata u zhvillua pas armiqësive të nxehta në rajon, të nxitura nga sulmet e përbashkëta të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit që filluan më 28 shkurt, të cilat lanë mijëra të vdekur dhe të plagosur.
Të martën, Washingtoni dhe Teherani njoftuan armëpushim dyjavor që synon të hapë rrugën për një marrëveshje përfundimtare për t’i dhënë fund luftës.