Presidenti iranian urdhëron rikthimin e qasjes në internet në nivelin para protestave
Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian, ka urdhëruar sot rikthimin e shërbimit të internetit në nivelin që ishte para protestave që shpërthyen në vend në janar, raportoi agjencia e lajmeve Mehr, transmeton Anadolu.
Protesta mbarëkombëtare përfshinë Iranin në fund të dhjetorit dhe u përshkallëzuan në janar pas zhvlerësimit të ndjeshëm të rialit kundrejt dollarit amerikan, në një sfond presioni ekonomik në rritje.
Autoritetet vendosën kufizime të gjera në internet dhe ndërprerje të përkohshme në gjithë vendin gjatë trazirave, me qëllim kufizimin e komunikimeve dhe shpërndarjes së përmbajtjeve të lidhura me protestat.
Zyrtarët iranianë thanë se 3.117 persona u vranë gjatë protestave, ndërsa disa organizata të të drejtave të njeriut kanë vlerësuar se numri i viktimave mund të ketë arritur deri në 7.000.
Autoritetet e Iranit kanë pranuar pakënaqësinë e publikut, por kanë akuzuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelin se po përpiqen të shfrytëzojnë trazirat përmes sanksioneve dhe presionit, me synim nxitjen e paqëndrueshmërisë dhe justifikimin e ndërhyrjes së huaj dhe ndryshimit të regjimit.