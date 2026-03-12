Presidenti iranian paraqet tri kërkesa për t’i dhënë fund luftës

Presidenti iranian paraqet tri kërkesa për t’i dhënë fund luftës

Presidenti iranian Masoud Pezeshkian paraqiti të mërkurën në mbrëmje tre kërkesa për t’i dhënë fund luftës, duke përfshirë “njohjen e të drejtave legjitime të Iranit, pagesën e dëmshpërblimeve dhe garanci të forta ndërkombëtare kundër agresionit të ardhshëm”.

Ishte hera e parë që presidenti kishte përcaktuar publikisht kushte specifike për t’i dhënë fund konfliktit.

“E vetmja mënyrë për t’i dhënë fund kësaj lufte – të ndezur nga regjimi sionist dhe SHBA-të – është njohja e të drejtave legjitime të Iranit, pagesa e dëmshpërblimeve dhe garancitë e forta ndërkombëtare kundër agresionit të ardhshëm”, tha ai në një postim në X.

Ndërsa Irani vazhdoi të hakmerrej kundër objektivave ekonomike dhe ushtarake rajonale, presidenti tha se kishte folur me udhëheqësit e Rusisë dhe Pakistanit për të riafirmuar “angazhimin e Iranit për paqe”.

Kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif udhëtoi të enjten për në Arabinë Saudite për një vizitë të shkurtër, tha zyra e tij.

