Presidenti iranian nuk mbështet vazhdimin e luftës, bën thirrje për forcimin e qëndrueshmërisë së vendit
Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian ka deklaruar se nuk mbështet vazhdimin e luftës me SHBA-në, si dhe ka bërë thirrje për forcimin e qëndrueshmërisë së vendit për fazën e ardhshme, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë lokale të lajmeve “Mehr”, deklaratat e tij erdhën gjatë një takimi me drejtuesit e universiteteve iraniane. “Nuk jam në favor të vazhdimit të luftës, por duhet të forcojmë qëndrueshmërinë e vendit përballë zhvillimeve të ardhshme”, tha Pezeshkian, duke folur për konfliktin me Washingtonin.
Ai tha se forcimi i qëndrueshmërisë së vendit kërkon ndjekjen e një rruge që nuk e detyron Iranin të negociojë me “armikun” nga një pozitë dobësie, duke u bërë thirrje universiteteve të mbështesin qeverinë në këtë drejtim.
Presidenti iranian tha se masat ekonomike duhet të marrin parasysh kushtet ekzistuese sociale, duke paralajmëruar se hapat e pamenduar mirë do të ishin të dëmshëm në vend që të sillnin zgjidhje. “Duhet të përfitojmë edhe nga kontributi i studentëve të Gjeneratës Z për të zgjidhur problemet e shoqërisë dhe të sigurojmë pjesëmarrjen e tyre në paraqitjen e zgjidhjeve, në vend që të angazhohen në protesta”, tha ai.
Pezeshkian theksoi se, si president, nuk ka lidhje politike me grupe të caktuara, duke shtuar se është i hapur për bashkëpunim me të gjitha rrymat politike dhe me këdo që kontribuon në adresimin e krizave të vendit.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën luftën kundër Iranit më 28 shkurt, duke bërë që Teherani të lëshojë raketa drejt Izraelit dhe të sulmojë objektiva dhe baza amerikane në disa vende të rajonit. Irani njoftoi gjithashtu mbylljen e Ngushticës së Hormuzit për lundrim, duke shkaktuar ndërprerje të mëdha në flukset globale të energjisë dhe tregtisë.
Më 18 qershor, Washingtoni dhe Teherani arritën memorandum mirëkuptimi për t’u dhënë fund operacioneve ushtarake, përfshirë garancitë për kalimin e anijeve tregtare përmes Ngushticës së Hormuzit dhe nisjen e negociatave për arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare brenda 60 ditësh.
Megjithatë, mirëkuptimi më vonë dështoi dhe përballjet rifilluan në korrik, me SHBA-në që rinisi sulmet ndaj objektivave brenda Iranit dhe rivendosi bllokadën detare ndaj porteve iraniane.