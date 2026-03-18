Presidenti iranian konfirmon vrasjen e ministrit të Inteligjencës
MARKETING
Presidenti i Iranit ka konfirmuar vrasjen e ministrit të Inteligjencës Esmail Khatib, pasi Izraeli pati thënë se e vrau Khatibin në një sulm gjatë natës.
MARKETING
Presidenti Mazoud Pezeshkian e ka quajtur sulmin ndaj tij “vrasje tinëzare”.
“Vrasja tinëzare e kolegëve të mi të dashur Esmail Khatib, Ali Larijani dhe Aziz Nasirzadeh, së bashku me disa anëtarë të familjeve të tyre dhe ata që i shoqëronin na ka lënë në zi”, ka shkruar ai në X.
Vdekjet e Larijanit, shefi i sigurisë, dhe Nasirzadehut, ministri i Mbrojtjes, janë konfirmuar më parë.