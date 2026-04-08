Presidenti iranian konfirmon pjesëmarrjen e Teheranit në bisedimet e Islamabadit pas armëpushimit me SHBA-në
Presidenti iranian, Masoud Pezeshkian konfirmoi të mërkurën se Teherani do të marrë pjesë në negociatat e ardhshme me SHBA-në në Islamabad, transmeton Anadolu.
Gjatë një bisede telefonike me kryeministrin pakistanez, Shehbaz Sharif që zgjati 45 minuta, Presidenti Pezeshkian falënderoi Sharifin dhe vlerësoi përpjekjet e udhëheqjes pakistaneze për të sjellë një armëpushim të përkohshëm midis Iranit dhe SHBA-së, sipas një deklarate zyrtare të lëshuar nga zyra e Kryeministrit.
“Ai konfirmoi se Irani do të marrë pjesë në negociatat në Islamabad”, thuhet në deklaratë.
Sharif shprehu vlerësim për vendimin e Iranit për të rënë dakord për një armëpushim dhe për të pranuar ofertën e Pakistanit për të pritur bisedime më vonë këtë javë.
Ai gjithashtu i përcolli respektin e tij Udhëheqësit Suprem të Iranit, Mojtaba Khamenei.
Formati i bisedimeve nuk dihet ende, por burime qeveritare në Islamabad i thanë Agjencisë Anadolu se diplomati më i lartë i Pakistanit, Ishaq Dar, do të përfaqësojë palën pakistaneze.
Sharif kishte njoftuar armëpushimin dyjavor dhe kishte ftuar delegacione nga SHBA-ja dhe Irani në Islamabad të premten “për të negociuar më tej për një marrëveshje përfundimtare për të zgjidhur të gjitha mosmarrëveshjet”.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi një armëpushim dyjavor me Iranin të martën, duke thënë se Teherani paraqiti një propozim “të realizueshëm” prej 10 pikash për negociata.
Njoftimi erdhi më pak se dy orë para skadimit të një afati që Trump e kishte zgjatur vazhdimisht për Iranin për të rihapur Ngushticën e Hormuzit dhe për të pranuar një marrëveshje ose për t’u përballur me “shkatërrimin e një qytetërimi të tërë”.
Këshilli Suprem i Sigurisë Kombëtare të Iranit tha se propozimi prej 10 pikash i dorëzuar SHBA-së përmes ndërmjetësimit pakistanez përfshin një angazhim kyç të SHBA-së për mossulmim, kontrollin e vazhdueshëm iranian mbi Ngushticën e Hormuzit, pranimin e pasurimit të uraniumit dhe heqjen e të gjitha sanksioneve parësore dhe dytësore.
Propozimi përfshin gjithashtu pagesën e kompensimit për Iranin, tërheqjen e forcave luftarake amerikane nga rajoni dhe përfundimin e luftës në të gjitha frontet, përfshirë luftën kundër Hezbollahut në Liban.