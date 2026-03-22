Presidenti iranian: Kërcënimet e SHBA-së tregojnë dëshpërim

Në një deklaratë për X, presidenti iranian Masoud Pezeshkian thotë se kërcënimet e SHBA-së kundër Iranit tregojnë “dëshpërim”.

Pezeshkian shtoi se Irani është i vendosur të mbrojë sovranitetin e tij dhe interesat kombëtare, duke theksuar se çdo përpjekje për presion apo agresion do të përballet me një përgjigje të fuqishme dhe të koordinuar.

Ai shkruan: “Iluzioni i fshirjes së Iranit nga harta tregon dëshpërim kundër vullnetit të një kombi që bën histori. Kërcënimet dhe terrori vetëm sa forcojnë unitetin tonë. Ngushtica e Hormuzit është e hapur për të gjithë, përveç atyre që shkelin tokën tonë. Ne përballemi me vendosmëri me kërcënime të çmendura në fushën e betejës.”

Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e unitetit kombëtar dhe bashkëpunimit të brendshëm për të përballuar sfidat e jashtme.

9 të arrestuar pas protestës me molotovë, Berisha niset drejt spitalit të Traumës

9 të arrestuar pas protestës me molotovë, Berisha niset drejt spitalit të Traumës

Irani: 210 fëmijë të vrarë që nga fillimi i sulmeve amerikano-izraelite

Irani: 210 fëmijë të vrarë që nga fillimi i sulmeve amerikano-izraelite

Hidhet gaz i madh lotësjellës pranë Kuvendit, Berisha vë maskën. Përplasje e dhunshme me policinë

Hidhet gaz i madh lotësjellës pranë Kuvendit, Berisha vë maskën. Përplasje e dhunshme me policinë

MPB: Për 24 orë, shtatë denoncime për dhunë në familje

MPB: Për 24 orë, shtatë denoncime për dhunë në familje

Kryeministria në flakë/ Shpërthejnë fishekzjarrët, protestuesit largohen me vrap, kundërpërgjigjet policia

Kryeministria në flakë/ Shpërthejnë fishekzjarrët, protestuesit largohen me vrap, kundërpërgjigjet policia

Britania e Madhe hedh poshtë pretendimin e Izraelit: Nuk ka prova se Irani mund të godasë Londrën

Britania e Madhe hedh poshtë pretendimin e Izraelit: Nuk ka prova se Irani mund të godasë Londrën