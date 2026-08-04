Presidenti iranian hedh poshtë spekulimet për të ardhmen e tij politike: Do të qëndroj i vendosur
Presidenti iranian, Masud Pezeshkian, tha në një video të publikuar nga disa agjenci iraniane të lajmeve se nuk ka ndërmend të japë dorëheqje, duke hedhur poshtë spekulimet prej disa javësh për të ardhmen e tij politike.
Në video, Pezeshkian tha se nëse ndonjëherë do të vendoste të largohej nga posti, ai do të njoftonte zyrtarisht.
“Për momentin, do të qëndroj i vendosur”, tha ai.
Ai, gjithashtu, hodhi poshtë spekulimet për një përçarje mes tij dhe liderit suprem të Iranit, ajatollah Mojtaba Khamenei, duke thënë: “Ata duan të krijojnë përshtypjen se ka një mosmarrëveshje. Lideri thotë një gjë, ndërsa ata pretendojnë se unë them diçka tjetër”.
Videoja, me titullin “Raport për popullin”, pritet të publikohet e plotë në ditët në vijim. Një banderolë në një rrugë të Teheranit me një fotografi të udhëheqësit të ri suprem të Iranit, Mojtaba Khamenei.
Që nga vrasja e raportuar e ish-liderit suprem, ajatollah Ali Khamenei, në sulmet SHBA-Izrael të 28 shkurtit, dhe njoftimi për pasardhësin e tij – djalin e tij – kanë qarkulluar raportime të pakonfirmuara se Pezeshkian po përgatitej të jepte dorëheqje.
Kohët e fundit, Mohammad Baqer Kharazi, sekretar i përgjithshëm i partisë Hezbollah në Iran dhe kunat i Masud Khameneit, një tjetër djalë i Ali Khameneit, pretendoi se Mojtaba Khamenei kishte “paralajmëruar zyrtarisht dhe publikisht” se nëse Pezeshkian do të paraqiste një tjetër kërkesë për dorëheqje, ajo do të pranohej.
Kharazi nuk tha se kur dhe kujt ia kishte bërë gjoja këtë paralajmërim lideri suprem. Mojtaba Khamenei nuk është shfaqur në publik që kur u njoftua si pasardhësi i babait të tij. Përveç disa deklaratave me shkrim që i atribuohen atij, nuk janë publikuar video apo audio të verifikuara të tij./ REL