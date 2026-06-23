Presidenti iranian: Efektiviteti i bisedimeve me SHBA-në varet nga zbatimi i plotë i detyrimeve të dakorduara

Presidenti iranian: Efektiviteti i bisedimeve me SHBA-në varet nga zbatimi i plotë i detyrimeve të dakorduara

Presidenti iranian, Masoud Pezeshkian, tha të martën se suksesi i negociatave të vazhdueshme me SHBA-në varet nga zbatimi i plotë i angazhimeve të dakorduara, duke theksuar se deklaratat e bëra jashtë kornizës së rënë dakord nuk ndihmojnë në avancimin e bisedimeve, transmeton Anadolu.

“Efektshmëria e bisedimeve (me SHBA) varet nga angazhimi i plotë ndaj detyrimeve të dakorduara dhe zbatimi i saktë i tyre”, shkroi Pezeshkian në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.

“Progresi në këtë rrugë do të matet me respektimin praktik të përgjegjësive të pranuara. Deklaratat jashtë tekstit të rënë dakord nuk ndihmojnë në përparimin e negociatave,” tha ai.

Komentet erdhën pasi bisedimet SHBA-Iran u mbajtën të dielën në vendpushimin zviceran Burgenstock nën kuadrin e Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit.

Irani dhe SHBA-ja njoftuan më 14 qershor arritjen e një mirëkuptimi prej 14 pikash të ndërmjetësuar nga Pakistani, me qëllim përfundimin e luftës dhe adresimin e mosmarrëveshjeve të pazgjidhura përmes dialogut dhe negociatave.

Memorandumi, i njohur si Mirëkuptimi i Islamabadit, hyri në fuqi më 18 qershor pasi u nënshkrua në mënyrë elektronike nga Pezeshkian dhe presidenti amerikan, Donald Trump.

Marrëveshja përfshin dispozita që lidhen me përfundimin e luftës, duke përfshirë Libanin, rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe heqjen e bllokadës detare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës të vendosura ndaj Iranit.

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